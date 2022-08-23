فياض: البلوك رقم 9 ملزم لشركة توتال...ماذا كشف عن العرض التركي؟

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نفى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، تلقي الوزارة "أي عرض رسمي وغير رسمي من تركيا".

وأكد فياض في حديث لقناة "الميادين"، أن "البلوك رقم 9 ملزم لشركة توتال، مشيرا الى أنه "حين كان في تركيا لم يفاتحه أحد بالموضوع".

وكانت وكالة سبوتنك الروسية نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر لبناني رسمي أن " لبنان تلقى عرضا تركيا أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لا سيما الحدودية منها".

وأوضح المصدر أن "العرض التركي يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل".

وأشار المصدر إلى أن "الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان، تحديداً توتال الفرنسية، ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9".