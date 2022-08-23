"التوحيد العربي" متضامنا مع وزير المهجرين: حملة مغرضة تستهدفه

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أصدرت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي"، بيانا تضامنيا مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين، منوها بـ"الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها شرف الدين إلى سوريا ولقائه وزيري الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد الرحمون حيث تم البحث في ملف عودة الأخوة النازحين السوريين".

وانتقد البيان "الحملة المغرضة التي تستهدف الوزير شرف الدين والتي تحاول النيل من دوره الوطني وجهوده في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئا كبيرا على لبنان واللبنانيين في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة".