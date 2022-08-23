لقاءات بري في عين التينة: وكيلة وزارة العلاقات الدولية في جمهورية جنوب افريقيا وسفير كازاخستان ووزير الخارجية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيلة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب افريقيا السيدة كانديث ماشيغو دلاميني مع وفد وفد ضم: السفير المفوض فوق العادة باري فيليب جيلدر ورئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة السفير راموك غوبا والقنصل الفخري وجيه البزري وسفير لبنان لدى جمهورية جنوب افريقيا قبلان فرنجية. وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

واستقبل الرئيس بري سفير كازاخستان الجديد راسول جومالي في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية لدى لبنان.

وبعد الظهر، التقى رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان.