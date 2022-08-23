بوحبيب: موقف لبنان موحّد... وهذا ما طلبته من الإتحاد الأوروبي!

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "موقف لبنان موحد في موضوع ترسيم الحدود، وخصوصًا الخط 23 وحقل قانا".



وأشار إلى أنّ "المفاوضات مستمرة في انتظار أن يتبلّغ لبنان الموقف الإسرائيلي من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي لم يتحدّد موعد زيارته المرتقبة إلى بيروت بعد".



وفي ما يتعلّق بموضوع النازحين السوريين، أكّد بو حبيب "وحدة الموقف اللّبناني وقد أُلّفت لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف".

وفي السياق، تطرّق إلى إجتماع "بروكسل ٦" الأخير، حيث كشف أنّه "طلب لبنان مساعدة الإتحاد الأوروبي على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ووضع خارطة طريق تدريجية بالتعاون مع لبنان من شأنها تنظيم هذه العودة".



وأشار بوحبيب إلى أنّ "الدول العربية أيّدت الموقف اللبناني، بعكس بعض الدول الاوروبية النافذة التي ما زالت تعارض وتطالب بدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني".