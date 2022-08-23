"مصير صوامع القمح"... كتاب من ميقاتي الى وزير الاشغال

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وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتابًا إلى وزير الاشغال العامة والنقل علي حامية، طلب فيه الإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ.



وجاء في الكتاب: "بعد أن قرّر مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022 (القرار رقم 2) الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة المُشكّلة بموجب القرار رقم 17 تاريخ 8/2/2022 وانتهى فيما انتهى اليه الى تقرير هدم مبنى إهراءات القمح وإقامة نصب تذكاري في مرفأ بيروت تخليداً لذكرى شهداء المرفأ".



وأضاف، "بعد أن تبيّن أن قرار مجلس الوزراء استند الى تقرير اللجنة الوزراية الذي ركن بدوره الى تقرير فنّي ورد فيه بأنّ إنحناءات الكتلة الجنوبية للإهراءات طبيعية وناجمة عن الحالة الطبيعية والموسميّة واختلاف الحرارة واتجاه الشمس في حين أنّ الكتلة الشمالية ليست مصمّمة لتحمّل ضغط جانبي مثل ذاك الذي تكون تحت الأرض نتيجة الإنفجار".

وتابع الكتاب، "يُطلب إليكم وبالتنسيق مع من يلزم مُراجعة هذا التقرير والإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت والمُحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ مع ما يستتبع ذلك من تعديل لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة".