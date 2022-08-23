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ما الذي كشفه المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن ترسيم الحدود البحرية؟

23
AUGUST
2022
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أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في حديث لشبكة "الشرق"، أنّ "الحل بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية ممكن".

وأمس، كشف المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في بيان، أن "اتصالا مطولا حصل بعد بين الوسيط الاميريكي المكلف بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، جرى خلاله استعراض لمسار المفاوضات، حيث اطلع هوكشتاين بو صعب على ما توصلت اليه اخر الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين الاسرائيليين والتي كان اخرها منذ ايام قليلة، مؤكدا له انه سيتابع تواصله مع المسؤولين الاسرائيليين خلال الايام المقبلة، كما انه سيعاود التواصل معه خلال اسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة".

وكانت قد أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن "توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد يكون الأسبوع المقبل"، لافتًا إلى أن "إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلًا إسرائيليًا عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربًا من الشاطئ".

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