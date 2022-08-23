"رفع الدعم" دخل حيز التنفيذ... فكم سيرتفع سعر صفيحة البنزين !؟

A + A -

أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن "لا يوجد فوضى في القطاع فالبضاعة موجودة ولكن هناك قرار من مصرف لبنان مع وزارة الطاقة برفع الدعم تدريجياً عن البنزين".

وشدد في حديث لـ"صوت كل لبنان" "93.3" على أن "قد يكون هناك زيادة نحو 70 ألف ليرة على صفيحة البنزين في حال رفع الدعم وبقاء دولار السوق السوداء على ما هو عليه".

واعتبر أن "إذا تمّ التسعير بالدولار فإنّ العمولة ستتأثر وبالتالي سيرتفع السعر أكثر وكلفة تشغيل المحطات ارتفعت في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء".

وتابع: "ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ناجم عن عوامل عدة أبرزها غياب الثقة على المستوى السياسي والأجواء المشحونة".