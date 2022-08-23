البناء: ترسيم الحدود: الحرب العسكرية إن سدت أبواب التفاوض

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

نقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول«، عن مصدر سياسي لبناني رفيع، في تعليق على ما أورده إعلام العدو حول اتفاق مرتقب لترسيم الحدود أن «لبنان لم يتبلغ بأي موقف بخصوص هذا الموضوع حتى الآن».

وإذ لم يستبعد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون خيار الحرب العسكرية إن سدت أبواب التفاوض والحلول السلمية، أفادت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، أن «حزب الله قد يخاطر بالحرب مع «إسرائيل» قبل اختتام المحادثات الحدودية البحرية»، ولفتت إلى أنه «بينما يركز المجتمع الدولي على المفاوضات مع إيران بشأن اتفاقية نووية جديدة، تتصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية لـ»إسرائيل»».