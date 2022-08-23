عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 آب 2022

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الأخبار: نصرالله: مقاومتنا باقية وتتعزز

عون يخيّر ميقاتي: تأليف أو سحب التكليف!

سلامة يحفّز ارتفاع الدولار: البنزين على سعر السوق قريباً







الديار: حزب الله يختتم الأربعين ربيعاً باحتفال أسطوري وملحمي وحشد شعبي غير مسبوق

نصر الله :التهديدات الإسرائيليّة بخصوص الترسيم لا قيمة لها وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مُقتضاه

البناء: السيد نصرالله يُعيد مزارع شبعا إلى الواجهة في أربعينيّة حزب الله والمقاومة وذكرى النصر: ‬ سنزيد قدرات المقاومة ‭}‬ باقون مع سورية وإيران وفلسطين /سنواجه التطبيع ونفخر بشربل وناديا /‬ متمسّكون بالحلف مع أمل والتفاهم مع التيار ‭/‬ ننتظر مجريات الترسيم ‭/‬ لم ولن ننجرّ للحرب الأهليّة /

نداء الوطن: "فرملة" الدولار الجمركي: لا مفرّ من "الطباعة"

بوصعب أخفق في "استنطاق" هوكشتاين... ونصرالله ينتظر "كم يوم بعد"!

اللواء: ميقاتي يكشف مأزق التأليف: عون يرفض التعديل وصلاحيات الرئيس لحكومتي!

بعبدا تستعجل هوكشتاين ونصر الله مستعد لبحث الاستراتيجية الدفاعية.. ومجلس القضاء يُراجع إضراب القضاة اليوم



النهار: لبنان يبرّد حرب التهديدات بين "الحزب" وإسرائيل

الجمهورية: اللقاء الرابع: إتفاق أو إفتراق؟

أي رئيس بعد عون؟

?l'orient le jour: Mikati-Bassil : rupture consommée ou tempête dans un verre d’eau