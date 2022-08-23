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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 آب 2022

23
AUGUST
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر سياسية تسارع الاتصالات الإيجابية بين بعبدا والسراي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت إن التقدم الحاصل في ملف ترسيم الحدود عندما يبلغ النهايات المطلوبة يستدعي حكومة كاملة المواصفات قطعاً للطريق على أي طعن لاحق بدستورية الترسيم.


كواليس

قال مصدر اقتصادي أوروبي إن أوروبا لن تصمد لما بعد تشرين الثاني ما لم يتمّ التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا تعيد العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتوريد الغاز الى ما كان عليه الوضع قبل الحرب والعقوبات، وإن الرهان على الصمود سيؤدي لانهيار الدول الأضعف.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

انشغلت الأوساط السياسية بالحديث عن تعيين قاضٍ ووزير حاليّ في منصب أمني بعد إحالة المدير الحالي للتقاعد خلال أشهر. مع أن هناك من يعتبر أنه من الممكن أن يتمّ التمديد للمسؤول الأمني الذي يتولّى ملفات حساسة أو الإستعانة به بعد التقاعد كمدني.

 

تتحدث معلومات عن أن أحد نواب التغيير في البقاع الغربي يقوم بزيارات دورية الى عاصمة قريبة من دون الإعلان عنها ومن دون معرفة أهدافها.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
التقط سفير غير لبناني إشارات إيجابية حول التفاوض بشأن الاتفاق النووي، من خلال تحولات في العلاقات الخليجية - الإيرانية.


غمز
يحاول نائب معروف تسويق نائب صناعي للرئاسة الأولى، في أكثر من هدف: انفتاح على بكركي، وبعثرة الصوت المعارض لـ«الثنائي» و«التيار»، وربما هناك مآرب أخرى؟


لغز
لم يخفِ وزير، وهو في عرض المسبح تشاؤمه الكهربائي، بعدما أفصح أن كهرباء الفيول العراقي المتبقي تذهب إلى توفير الكهرباء لمنازل السياسيين؟!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

مهرجانات سياحية.. تحدي وإثبات وجود

إتخذت مهرجانات سياحية في مدينة ساحلية في جبل لبنان طابع التحدي وإثبات الوجود بين مرجعية نيابية وأخرى بلدية.


خير نصير

قال أحد السياسيين المخضرمين أن التجار والمحتكرين وجدوا في وزير ينظر للدولار الجمركي وغلاء الأسعار خير نصير.


خطوة للأجهزة الأمنية تتعلق بشخصيات تتمتع بحماية إستثنائية

تستعد الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقليص عدد أفراد المجموعات المكلفة بحماية شخصيات تتمتع بحماية إستثنائية نتيجة النقص في عديدها بسبب الأزمة القائمة.

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