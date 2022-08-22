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يؤكد مرجع مطلع على الإتصالات الرامية إلى "تأليف الحكومة"، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مرتاح على وضعه، على رأس حكومته الحالية. ويعتبر المرجع أن الأخير يماطل، ومن البديهي أن بسعى إلى تسويف تشكيل أي حكومةٍ جديدةٍ، يشاركه وزراء جدد فيها الصلاحيات، أو يحدون منها، خصوصًا في حال إنتقال الثلث الضامن الفعلي من أعضاء هذه الحكومة المرتقبة، إلى مكونٍ معينٍ من مكوناتها خارج عباءة رئيسها. ويلفت إلى أن جلّ ما يسعى إليه ميقاتي، هو تغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين، ومادام التعديل الحكومي غير متاحٍ راهنًا، يعمل رئيس حكومة تصريف الأعمال على إفراغ وزارة المهجرين من كل الملفات التي في حوزتها، والموكلة إليها إيضًا، إنتقامًا من شرف الدين، الذي يسبح عكس "تيار ميقاتي" ومن خلفه، على حد تعبير المرجع.