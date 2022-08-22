بستاني: شكرا على حرمانكم اللبنانيين من أبسط حقوقن بس نكاية بالتيار الوطني الحر وكرما لعيون المولدات وتجار المازوت

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غردت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى بستاني عبر تويتر بالقول:

شكراً وليد، شكراً أكرم، شكراً وائل وشكراً فيصل ع وقوفكم كل هالسنين بوجه خطط الكهربا وع حرمانكم اللبنانيين من أبسط حقوقن بس نكاية بالتيار الوطني الحر وكرما لعيون المولدات وتجار المازوت وخاصةً كوجيكو يللي حصتكم الكبيرة معروفة فيها!

يللي حريص عالشعب يللي بيمثلو يا عالقليلي بيحضر لجان مجلس النواب يللي هوي عضو فيها خصوصاً لجنة الأشغال والطاقة يللي عم بتناقش ملفات مهمة لتأمين بدائل عن المولدات عبر الطاقة المتجددة بقوانين حديثة بدل التلهي بالنكد السياسي.