المرتضى: لقاء مع الأب البروفسور جورج حبيقة أكدنا فيه على قيم الانفتاح و وجوب التلاقي والحوار بين مختلف المكونات الوطنية

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كشف وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر صفحته على تويتر، ان قمت اليوم برفقة الأصدقاء رئيس للجنة الوطنية للاونيسكو المحامي شوقي ساسين وعضوَي اللجنة د. وديعة خوري والاستاذ روني ألفا بزيارة جامعة الروح القدس الكسليك حيث وتشرفنا بلقاء الأب البروفسور جورج حبيقة النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الفخري للجامعة.

وأكدنا اثناء اللقاء على قيم الانفتاح وعلى وجوب التلاقي والحوار بين مختلف المكونات الوطنية واثنينا على دور الأب حبيقة في ملء الفضاء الثقافي اللبناني بقيم الانفتاح والتسامح والعيش الواحد.

من جهته أكد الأب حبيقة على ان معرفة الذات تتبلور من خلال معرفة الآخر مشددًا على وجوب التحابب والتعاون من اجل العبور نحو السلام المجتمعي كما تم التوافق بيننا وبينه على برنامج محاضرات ولقاءات في المرحلة المقبلة حول الفكر الوطني الجامع وما بين اللبنانيين من مشتركات ايمانية وقيمية.