ورش عمل للتدريب على تجهيز الأغذية الزراية في القيطع - عكار

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نُظمت سلسلة من ورش العمل للتدريب على تجهيز الأغذية الزراعية واستخدام الآلات المناسبة والتركيز على إنتاج الجبن (الموزريلا، الحلومي، الجبن النابلسي والعكاوي)، المخلل، الكوسى والملوخية، بالإضافة الى تقنيات حفظ الطعام واستخدام آلات تصنيع الأغذية. وكان آخر هذه التدريبات في بلدة الحميرة في محافظة عكار، حيث شارك في الجلسات عدد من نساء المنطقة وكان للخبير الزراعي الدكتور إلياس وهبه عرض مفصّل للتقنيات الجديدة المستعملة في تصنيع هذه الأغذية.

وقد عقدت 27 جلسة تدريب متعلّقة بقطاع إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية في بلدات قبة شمرا، مجدلة، وادي الجاموس والحميرة لأكثر من ١٠٠ شخص.

ويندرج هذا النشاط ضمن برنامج "مسار" للحكومات المحلية الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الكاتالونية للتعاون الإنمائي ACCD، بالتعاون مع اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع-عكار، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة فرص العمل وتوفيرها للمجتمعات المضيفة واللاجئين.