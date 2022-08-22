اعتصام لعمال شركة كهرباء قاديشا مطالبين بقبض رواتبهم

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نفذ عمال شركة كهرباء قاديشا اعتصاما امام مركز إدارة الشركة في البحصاص عند مدخل طرابلس الجنوبي بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ونقيب عمال وموظفي الشركة طلال هاجر ونقيب عمال وموظفي مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود.

وأكد هاجر في كلمته، أن "عمال قاديشا قد وصلوا الى خطر داهم وأن الكل معني لمواجهة ذلك والتحرك باتجاه رئاسة الحكومة والوزراء الحاليين والسابقين".

وقال: "اننا نلفت عناية الجميع الى ان الوضع أصبح ميؤسا منه فرواتبنا وقد تجاوزنا العشرين من الحالي لم نستوفها ومستحقاتنا المالية والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لم تصرف، وصحيح انها بمثابة بحصة تسند خابية لكن على الرغم من ذلك لم تصل إلينا، إننا نقول أن العامل والموظف الذي لا يملك بدل انتقال لا يمكنه ان يأتي الى عمله والعامل والموظف الذي لا يملك ثمن طعامه وكفاية عياله لا يمكن ان يقوم بعمله، إننا نحذر ولا نهدد من ان الوضع أصبح سيئا جدا وعلى الدولة لن تبادر الى معالجة الخلل".

وطالب هاجر "بتنفيذ قرارات دمج قاديشا بشركة كهرباء لبنان الملف المغيب في الإدراج وطالب بتنفيذ قرارات مجلس إدارة كهرباء لبنان القاضي بتحويل مخصصات مالية لقاديشا تمكن الموظفين والعمال من الحصول على رواتبهم والتقديمات التي اقرت مؤخرا، كما تلبية مستحقات المتقاعدين الذين لا يصل إليهم من الحقوق الا الفتات".

بدوره، القى النقيب شادي السيد كلمة أكد فيها "ان شركة كهرباء قاديشا هي طرابلس وطرابلس هي قاديشا وأن تجاهل حقوق موظفيها وعمالها امعان في الحرمان، والغريب ان احدا لا يهتم لحرمان هؤلاء العمال والموظفين من كثير من حقوق ومن تقديمات لا يحصلون عليها منذ أشهر". وقال: "نطالب وزير الوصاية بالمسارعة الى الاهتمام ومعالجة الخلل ونتوجه الى نواب طرابلس الذين أطلقوا الكثير من الوعود ولم يفوا بها بالسؤال أين أنتم؟ قائلا لن نسكت وسنعمد الى التصعيد. المسؤولية جامعة فتفضلوا وعالجوا".