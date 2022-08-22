سليم استقبل في اليرزة السفير الإيراني ووزير الصناعة وعدد من النواب

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة السفير الإيراني مجتبى أماني في زيارة تعارف يرافقه وفد من السفارة وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته تمنى الوزير سليم للسفير الإيراني النجاح في مهامه الجديدة مثمناً علاقات الصداقة بين البلدين.

كما استقبل الوزير سليم كلاً من وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان وتباحثا في مجالات التعاون الصناعي الممكنة مع الجيش، كذلك استقبل وزير الدفاع النائب أحمد الخير، والنائب فيصل الصايغ، في زيارات تعارف حيث جرى استعراض الشؤون العامة في البلاد.