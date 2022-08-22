الرئيس عون استقبل السفير العراقي في زيارة وداعية وعرض الأوضاع العامة مع الوزير السابق فهمي

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العلاقات اللبنانية-العراقية خلال استقباله قبل

ظهر اليوم للسفير العراقي في بيروت السفير حيدر شياع البراك الذي زار قصر بعبدا في زيارة

وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان وعودته الى وزارة الخارجية العراقية. وخلال

اللقاء، نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير البراك خلال وجوده في بيروت من اجل

تطوير العلاقات بين البلدين وتفعيلها في كافة المجالات، وبالدعم الذي يلقاه لبنان في دولة العراق

رئيسا وحكومة وشعبا. وتمنى الرئيس عون للسفير البراك التوفيق في مهامه الجديدة.

الوزير السابق فهمي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق محمد فهمي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد

والتطورات السياسية الراهنة.