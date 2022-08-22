خلدون الشريف التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وعرض معها أوضاع مدينة طرابلس

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التقى الدكتور خلدون الشريف في دارته في بيروت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وعرض معها للوضع في لبنان في ظل الحديث عن تفاهمات إقليمية يؤمل أن تترك آثارًا إيجابية على إجراء الاستحقاقات الدستورية والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية للبنان. كما عرض الشريف مع فرونتسكا أوضاع مدينة طرابلس السياسية والاجتماعية والصعوبات التي يعانيها أهلها إضافة إلى الصعوبات التي يعيشها الشعب اللبناني كله. وقد اكدت رغبتها بزيارة المدينة و التعرف على مرافقها و مؤسساتها عن كثب في اقرب فرصة.