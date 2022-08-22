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هذا ما كشفه البراكس عن رفع الدعم عن المحروقات!

22
AUGUST
2022
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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن "المصرف المركزي يواصل سياسة رفع الدعم التدريجي عن البنزين، وصدر اليوم جدول تركيب الأسعار مع تعديل في نسبة الدولار المدعوم والمؤمن من قبل مصرف لبنان وفقاً لمنصة صيرفة من 70 بالمئة إلى 55 بالمئة، وارتفاع بنسبة الدولار غير المدعوم من 30 بالمئة إلى 45 بالمئة. كما أن سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة ارتفع 200 ليرة من 26700 إلى 26900 ليرة".

ولفت في تصريح، إلى أن "سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 45 بالمئة من البنزين والمازوت والغاز والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً ارتفع من 33150 إلى 33950 ليرة".

وأشار البراكس، إلى أنه "عليه، ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة لتصبح 591000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 6 دولارات، وتأثير تراجع نسبة دولار صيرفة وزيادة نسبة دولار السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاعه 800 ليرة".

وذكر أنه "أما صفيحة المازوت فارتفعت 7000 ليرة لتصبح 697000 ليرة نتيجة المعادلة بين عدم تغيير ثمن الكيلوليتر المستورد في جدول اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 800 ليرة أبضاً، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 7000 ليرة لتصبح 335000 ليرة".

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