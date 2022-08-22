نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يكشف "مصير العام الدراسي"!

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أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ان العام الدراسي الجديد لا يزال مترنحاً، مشيراً الى انه قد يكون شبه طبيعي في المدارس التي حلت مشاكلها بالاتفاق مع الأساتذة فيما سيكون متعثراً في مدارس أخرى

عبود شدد في حديث الى صوت كل لبنان على أهمية المراقبة والتدقيق للتأكد من حصول الأساتذة على الرواتب والحوافر التي على أساسها تمت دولرة الأقساط.

ورداً على سؤال، أوضح عبود ان حق الاضراب دستوري وهو مكفول بالقانون، لذا فان امضاء أي تعهدات بعدم الاضراب في منتصف العام الدراسي غير قانوني ولا تبعات قانونية له في حال التزم الأساتذة بقرار الاضراب ان حصل