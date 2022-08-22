بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة... هذا ما عثرت عليه شعبة المعلومات بحوزته على "تقاطع الشيفروليه"!

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صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول نشاط شخص يروّج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، على متن سيارة نوع "كيا ريو" لون أزرق".



وأشار إلى أنّ، "الشّعبة كثّفت استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. ص. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)".



ولفت إلى أنّ، "بتاريخ 17-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة "تقاطع الشيفروليه"، على متن السّيّارة المذكورة. وبتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات، عبارة عن كميّة من الحبوب المخدّرة، متنوعة الأصناف والأشكال، وكميّة من حشيشة الكيف، دفتري لف وكيس صغير بداخله مادّة الماريجوانا وسيجارة حشيشة الكيف".

وأضاف، "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في مناطق متعدّدة من جبل لبنان، أبرزها محيط فرن الشباك - الحازمية - غاليري سمعان - الحدت - بعبدا".



ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".