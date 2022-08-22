living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة... هذا ما عثرت عليه شعبة المعلومات بحوزته على "تقاطع الشيفروليه"!

22
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول نشاط شخص يروّج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، على متن سيارة نوع "كيا ريو" لون أزرق".

وأشار إلى أنّ، "الشّعبة كثّفت استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. ص. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)".

ولفت إلى أنّ، "بتاريخ 17-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة "تقاطع الشيفروليه"، على متن السّيّارة المذكورة. وبتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات، عبارة عن كميّة من الحبوب المخدّرة، متنوعة الأصناف والأشكال، وكميّة من حشيشة الكيف، دفتري لف وكيس صغير بداخله مادّة الماريجوانا وسيجارة حشيشة الكيف".

وأضاف، "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في مناطق متعدّدة من جبل لبنان، أبرزها محيط فرن الشباك - الحازمية - غاليري سمعان - الحدت - بعبدا".

ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout