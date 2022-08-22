living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - لقاء جامع في دارة جدعون: للعمل يدا بيد لمصلحة الشوفيين

22
AUGUST
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عُقد يوم أمس لقاء سياسي ديني إجتماعي في دارة السّيّد روني جدعون في الباروك ضمّ النّائب فريد البستاني والنّائب بلال عبدلله، الوزيرة السّابقة غادة شريم، مدير عام الإسكان السّيّد روني لحود ونائبة رئيس التّيار للشّؤون السّياسيّة مي خريش. كما حضر اللّقاء المطران مارون العمار ووفد من الأساقفة والكهنة بالإضافة إلى رؤساء بلديّات ومخاتير ووجوه إجتماعيّة ذات تنوّع سياسيّ.

في البداية، كانت كلمة للسّيّد جدعون رحّب فيها بالحضور وأثنى على الحوار والتّقارب في الشّوف ودعا إلى العمل يدًا واحدة من أجل مصلحة الشّوفيّين جميعًا كما يحصل مع بناء مستشفى دير القمر. ثمّ كانت كلمة للمطران العمار شدّد فيها على التآخي والمحبّة وعلى التّقارب في الشّوف بين المسيحيين والدّروز على نقاط عديدة. وقال العمار إنّ الشّوف قد يكون محرومًا من حضور الدّولة في بعض ما يحتاجه إلّا أنّه غنيّ بمحبّيه.

ثمّ كان عشاء وديّ شكر بعدها الحضور السّيّد جدعون على حسن ضيافته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout