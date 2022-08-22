بالصور - لقاء جامع في دارة جدعون: للعمل يدا بيد لمصلحة الشوفيين

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عُقد يوم أمس لقاء سياسي ديني إجتماعي في دارة السّيّد روني جدعون في الباروك ضمّ النّائب فريد البستاني والنّائب بلال عبدلله، الوزيرة السّابقة غادة شريم، مدير عام الإسكان السّيّد روني لحود ونائبة رئيس التّيار للشّؤون السّياسيّة مي خريش. كما حضر اللّقاء المطران مارون العمار ووفد من الأساقفة والكهنة بالإضافة إلى رؤساء بلديّات ومخاتير ووجوه إجتماعيّة ذات تنوّع سياسيّ.



في البداية، كانت كلمة للسّيّد جدعون رحّب فيها بالحضور وأثنى على الحوار والتّقارب في الشّوف ودعا إلى العمل يدًا واحدة من أجل مصلحة الشّوفيّين جميعًا كما يحصل مع بناء مستشفى دير القمر. ثمّ كانت كلمة للمطران العمار شدّد فيها على التآخي والمحبّة وعلى التّقارب في الشّوف بين المسيحيين والدّروز على نقاط عديدة. وقال العمار إنّ الشّوف قد يكون محرومًا من حضور الدّولة في بعض ما يحتاجه إلّا أنّه غنيّ بمحبّيه.



ثمّ كان عشاء وديّ شكر بعدها الحضور السّيّد جدعون على حسن ضيافته.