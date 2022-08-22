تحذير من كارثة في الأسعار

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نفى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي كل الأحاديث عن أرباح هائلة يحصل عليها التجار كحجة لرفع الدولار الجمركي، مشيراً الى ان ارتفاع أسعار البضائع الذي يترافق مع ارتفاع سعر الصرف هو حماية للرساميل وليس ربحاً.

وإذ اعتبر بحصلي ان المواطن اللبناني لم يعد يستهلك الكماليات، مشدّداً في حديث إذاعي، على وجوب اعفاء البضائع الأساسية التي تدفع الكثير من الجمارك من الكأس المر بحسب وصفه، محذراً من كارثة في الأسعار في حال ارتفاع الدولار الجمركي ودولار السوق السوداء معاً.

وعن اجتماع الهيئات الاقتصادية اليوم، كشف بحصلي عن انه سيتناول البحث في رقم الـ 20 ألفاً، لأن الارتفاع كبير جداً، بالإضافة الى لوائح المواد التي ستُعفى.

ورداً على سؤال عن اعتماد التسعير بالدولار، لفت بحصلي الى ان جدلاً يدور في هذا الإطار، لا سيما أن قانون حماية المستهلك يفرض الدفع بالليرة.