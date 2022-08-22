أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر إعلامية روسية إن أصابع الاتهام في اغتيال ابنة المفكر الروسي الكسندر دوغين تتجه نحو الموساد الإسرائيلي بعدما اتهم الإسرائيليون دوغين بالوقوف وراء قرار حظر الوكالة اليهودية في روسيا وبعد دعواته المتكررة للقيادة الروسية لمواقف حاسمة من الغارات الإسرائيلية على سورية.

كواليس

قال مصدر على صلة بملف التفاوض بترسيم الحدود البحرية إن لبنان سيطلب في حال حمل الوسيط الأميركي عرضاً بتأجيل الترسيم وتأجيل الاستخراج من كاريش حتى مهلة أقصاها نهاية العام رسالة ضمانات أميركية تتضمن دعوة الشركات العالميّة ببدء العمل فوراً خصوصاً في البلوك 4 والبلوك 9.

نداء الوطن: خفايا

علم ان النيابة العامة المالية أوقفت عدداً من موظفي وزارة المالية بينهم مسؤولة إدارية كبيرة في قضية تقاضي عمولات من مستشفيات وأطباء لقاء صرف حوالاتهم من الخزينة، ولم يعرف ما إذا كانت استقالة مديرة الخزينة ومفوضة الحكومة في مصرف لبنان قبل اسابيع لها علاقة بهذه التحقيقات في هذا الملف.

رفض مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة تغطية المرضى في المستشفيات وتقديمات فرع ضمان المرض والامومة وقرر بالمقابل دفع تعويض أتعاب حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى بدل انتقال يوازي تنكة بنزين عن كل جلسة بناء على اقتراح من عضو في المجلس.

اللواء: أسرار

همس

تجري محاولات على أكثر من صعيد لإعادة تعويم نادي رؤساء الحكومات، ولكنها لم تصل بعد إلى الخاتمة السعيدة!



لغز

تداوُل بعض الأسماء في البورصة الرئاسية شجّع عدداً منهم للقيام بزيارات إلى مرجعيات روحية وفعاليات سياسية وشرح خططهم للخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة!

الأخبار: علم وخبر

قارب هجرة جديد من المنية

لم تمنع مأساة غرق مركب يقلّ مهاجرين قبالة طرابلس في نيسان الماضي، الراغبين في الهجرة من تكرار التجربة رغم احتمال التعرض لمصير مماثل. فقد أبحر ليل السبت الماضي مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين من محلة عرمان على شواطئ المنية، وعلى متنه حوالي 65 شخصاً من بلدات ببنين والعبدة والقرقف ووادي الجاموس في عكار. وأفاد مصدر أمني «الأخبار» بأن عدداً من الركاب تواصلوا مع ذويهم وأعلموهم بأنهم اجتازوا المياه الإقليمية اللبنانية، لكنهم لا يملكون وقوداً كافياً للوصول الى الشواطئ الإيطالية.



... ويهيّئ لهجوم على الأمن العام؟

أكّدت مصادر مطلعة أن حزب القوات اللبنانية يهيّئ لشنّ حملة ضد جهاز الأمن العام تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. وكان الجيش الإلكتروني التابع للقوات قد استغلّ أخيراً إجراءً إدارياً يسمح بالتجديد اليدوي لجوازات زوار الأماكن المقدسة في العراق حصراً للهجوم على الأمن العام واتهامه بالطائفية، علماً بأن الإجراء مرتبط بقبول البلد المستقبل للزوار بهذا الإجراء وليس بالدولة اللبنانية.

جعجع يهاجم القضاء العسكري «احترازياً»

في زيارته الأخيرة للديمان في 7 آب الجاري، كان لافتاً شن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع هجوماً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والمطالبة بتنحيته، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. مثلما كان لافتاً قبل ذلك وصف النائبة ستريدا جعجع عقيقي بـ«الخائن». مصادر مطّلعة أكّدت أن جعجع يستغل قضية المطران لزيادة «النقمة المسيحية» على عقيقي، بعدما أثارت حفيظته مراسلة من القضاء العسكري، بتاريخ 19 تموز الماضي، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تطلب الاطّلاع على الإجراءات المتخذة حول المتهمين المتوارين في ملف مجزرة الطيونة (من ضمنهم جعجع) واتخاذ ما يلزم في حقهم. وربطت مصادر قضائية هجوم جعجع على القضاء العسكري أخيراً برغبته في تكبير النقمة وتجييرها استباقاً لأي إجراء مقبل قد يطاله، وخصوصاً بعدما ثبتَ لدى القضاء العسكري تأمينه الحماية لمجموعة من المطلوبين القواتيين، ومع رغبة القضاء في استكمال الملف للنهاية. وكان عناصر من القوات اللبنانية قد ارتكبوا المجزرة عندما أطلقوا ومعهم عناصر من الجيش النار على متظاهرين احتجاجاً على مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ، في تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء. وقد طلب القضاء العسكري الاستماع إلى جعجع بصفة شاهد، إلا أنه لم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وأدّت اتصالات وضغوط سياسية إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الاستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات في المجزرة من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب.