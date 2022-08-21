"المراية تركناها للقروض السكنية… وللاثرياء الفاسدين"... مكتب باسيل يردّ مجدّداً على ميقاتي: سهرانين والقمر منوّر

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صدر عن المكتب الإعلاميّ لرئيس التيّار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل البيان التّالي:

كان ينبغي على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يلتزم منذ البداية بما كتبه له منذ قليل مستشاره الإعلامي، وهو أن يؤلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة، لكان وفّر على البلد كل هذا الوقت الضائع، في حين أنّ ميقاتي أتى الى رئيس الجمهورية بتشكيلة جاهزة، بلا تشاور أو نقاش، وهو يعرف انّها لن تمرّ وسيغيّرها ، وفق الاصول، حين تأتي الساعة.

بكل الاحوال، سهرانين والقمر منوّر والحقيقة ساطعة، والمراية تركناها للقروض السكنية… وللاثرياء الفاسدين.