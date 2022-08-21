ميقاتي يرد على مكتب الوزير باسيل...ماذا جاء في رده؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:



يبدو أن صيف اليونان أضر برئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل،فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما اوردت "قناة الجديد" في نشرتها مساء اليوم، بتوجيه سهامه عمدا الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي.

ويهم المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ان يوضح ان دولة الرئيس يستخدم الاسلوب المباشر والواضح في الكشف عن اي معلومة او موقف يريد اعلانه، وان تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء.فاقتضى التوضيح.