مصطفى حمدان: ما حدا بيقدر يسكتنا

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

من اغتَرَّ بالأمَلِ قتله..

عصابة فيدرالية الطوائف والمذاهب الحاكمة المتسلطة، على المواطنين اللبنانيين، تمارس توحشها على المواطن اللبناني، بأكبر جريمة مالية تقضي على ما تبقّى من روح في أي مواطن لبناني، هي ساطور الدولار الجمركي على رقاب اللبنانيين جميعاً..

وزراء نجيب ميقاتي، المدعو أمين سلام، وشريك المجرم رياض سلامة المدعو يوسف خليل، ما في دولار جمركي قبل ما يرد لصوص لبنان الكبار وناهبي المال العام السني والدرزي والشيعي والمسيحي، الأموال التي سُرقت من أفواه اللبنانيين على مدى سنين وسنين..

والأخطر أن المواطنين اللبنانيين ساكتين خاضعين كلٌّ يغني على ليل مذهبه وطائفته..

ما حدا بيقدر يسكتنا.