living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القاء القبض على منتحلي صفة أمنية سلبا أموالًا ومجوهرات بقوّة السلاح من بلدة بيت مري

21
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف هوية المتورّطين بقضايا السّرقة والسّلب، وبنتيجة الاستقصاءات المُكثّفة التي قامت بها، تمكّنت من تحديد هويّة شخصَين نفّذا عمليّة سلب بقوّة السّلاح في بلدة بيت مري من خلال انتحالهما صفة أمنية، وسرقا أموالاً ومجوهرات تُقَدَّر قيمتها بعشرات آلاف الدّولارات، وهما:

  • ع. ز. (مواليد عام ٢٠٠١، لبناني الجنسيّة)
  • ع. ن. (مواليد عام ٢٠٠٢، لبناني الجنسيّة)

وهما من الأشخاص الخطرين ومسلَّحَين بصورة مستمرة.

بتاريخ 16-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصّة في الشّعبة عمليّة متزامنة في محلّتي حي السّلم وصحراء الشّويّفات، نتج عنها توقيفها، وضبط مسدس حربي في حوزة أحدهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وأنّهما نفّذا عملية سلب بقوّة السلاح في بلدة بيت مري استهدفت منزل أحد المواطنين بعد انتحالهما صفة أمنية، وقاما بتكبيل أصحاب المنزل وسرقة الأموال والمجوهرات، كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout