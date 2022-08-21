استعدوا - لبنان على موعد مع موجة حرّ في هذا الموعد

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يؤثر طقس صيفي معتاد لشهر آب على لبنان، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً ساحلا لكن مع رطوبة عالية مما يزيد الشعور بالحر. من جهة اخرى يستمر تشكل السحب والضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ. قد يتعرض لبنان لموجة حرّ اواخر الاسبوع الحالي.

ويكون طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٦ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح : غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاثنين: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب الحرارة تنخفض بقاعاً وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الثلاثاء: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب الحرارة تنخفض بقاعاً وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.