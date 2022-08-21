إخلاء جميع الموظفين من مرفأ بيروت..!

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أشارَ وزير الأشعال في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، إلى أنّ "الجديد في موضوع الاهراءات هو أنَّ الجزء الشمالي منها يميل يميناً ويساراً أي باتجاه الحفرة بزاوية انحناء 30 ملم بالساعة وبعكسها 15-20 ملم بالساعة"، موضِحًا أنَ "وقوعها محتمل بالاتجاهين.

أما الجزء الجنوبي، فيجب تتبع جذوعه وهي متصدعة بحسب نقيب المهندسين في الشمال".

ولفت حمية، في حديث لقناة الـ "mtv"، إلى أنَّ "سقوطَ الأهراءات أمر متوقع والأجهزة الأمنية تتابع الأمر ميدانيا"، مضيفًا:"تمّ إخلاء جميع الموظفين من محيط اهراءات المرفأ بما فيها مراكز الدفاع المدني وفوج الاطفاء."