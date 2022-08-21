عناوين الصحف ليوم الأحد 21 آب 2022

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الديار: هوكشتاين يعيد حساباته ليحسم أمره... فإمَّا يعود في 2 أيلول المقبل أو يُؤجّل زيارته الى تشرين الثاني

الإسرائيلي أرجأ عمله في «كاريش» ولكن ماذا لو بدأه في «تامار» أو سواه بعيداً عن المنطقة المتنازع عليها؟!

هل يفكّ الحظر عن شركة «توتال» فتأتي للعمل في البلوك 9 ولماذا حجزت فندقاً لموظفيها في لبنان بعد

النهار: "القوات" – "التيّار": احتدام متجدّد عشيّة المهلة الدستورية

الأنباء الكويتية: حزب الله يتمسك بمهلة الترسيم ويؤكد المضي في العمل بمعزل عن التوقيت الإسرائيلي.. جعجع: لا نريد رئيساً بلا لون ولا طعم

مؤشرات الفراغ تتزايد وحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية!



الشرق الأوسط: «حزب الله» يدشن «معلماً سياحياً» ويلوّح بالتصعيد العسكري مع إسرائيل

نصر الله يهدد بـ«الذهاب إلى مشكلة» إذا لم يُحسم الخلاف حول الحدود البحرية

الوطن السورية: جيش الاحتلال التركي ركّز على استهداف دفاعات «قسد» لتدميرها … نظام أنقرة يكثّف تصريحاته حول التقارب مع دمشق ويصعّد في ريف حلب الشمالي!