living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: "جيش الإحتلال التركي" يركز على استهداف دفاعات «قسد» لتدميرها... وزير تركي: اردوغان يعمل حالياً على إصلاح الوضع

21
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: بدّل جيش الاحتلال التركي تكتيكه العسكري من قصف مواقع وتحصينات ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية في عمق ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، إلى التركيز على خطوط دفاعها الأمامية لتدميرها، ما وجه رسائل متناقضة عن احتمال شن النظام التركي عملاً عسكرياً مرفوضاً إقليمياً ودولياً لاحتلال مناطق بغية توسيع الحزام الأمني لحدود بلاده الجنوبية في إطار ما سماه «المنطقة الآمنة» المزعومة.

 

ووجد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضالته في تدمير خطوط دفاع «قسد» وبنيتها التحتية العسكرية، بالإضافة إلى استخدام سلاح المسيّرات لحصد رؤوس متزعمي الميليشيات، كبديل لشن عدوان لاغتصاب أراضٍ سورية بعمق ٣٠ كيلو متراً، إثر معارضة موسكو وطهران، إلى جانب واشنطن، لمثل هكذا سيناريو واستحالة إنجازه على الأرض، على الأقل في المدى المنظور.

 

وبينت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات ما يسمى «الجيش الوطني»، الذي شكله النظام التركي في المناطق التي يحتلها في سورية لـ«الوطن»، أن توجيهات جيش الاحتلال التركي للميليشيات تتركز في استهداف دفاعات «قسد» الأمامية في الفترة الراهنة وشل قدرتها على قصف قواعد جيش الاحتلال التركي أو مناطق الداخل التركي القريبة من الحدود، حيث تتولى مسيرات جيش الاحتلال وأعوان الاستخبارات التركية تحديد مناطق انتشار هذه الدفاعات، بما فيها المخبأة داخل الأنفاق المنتشرة بالقرب من خطوط تماس جبهات القتال، لاسيما في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

 

وأشارت المصادر إلى أن أولوية جيش الاحتلال التركي راهناً الحد من قدرة «قوات تحرير عفرين»، التي تدور في رحى «قسد»، على استهداف القواعد العسكرية لجيش الاحتلال شمال وشمال شرق حلب، بعد نجاحها على مدار شهر ونصف الشهر في توجيه ٦ ضربات مؤلمة بالصواريخ لقواعد الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من ٤٠ عسكرياً تركياً، وآخرها الخميس الماضي ضد القاعدة المتمركزة بالقرب من بلدة مارع شمال حلب، والتي أدت إلى مقتل إرهابي وجرح ٣ آخرين من «الجيش الوطني» يتولون مهمة حراستها.

 

المصادر ألمحت إلى أن لدى الاحتلال التركي قناعة بأن القصف الذي استهدف محيط سوق مدينة الباب المحتلة بريف حلب الشمالي الشرقي أول من أمس، والذي أودى بحياة ١٤ مدنياً وجرح ٣٠ آخرين، مصدره «قوات تحرير عفرين» وليس الجيش العربي السوري، كما روجت مصادر معارضة.

 

مواصلة الاحتلال التركي اعتداءاته على الأراضي السورية، جاءت بالتزامن مع مواصلة مسؤوليه الإدلاء بتصريحات حول الرغبة بالتقارب مع الحكومة السورية والتي تدرجت من وزير خارجيته ومن ثم نائب رئيسه ومن ثم إلى رئيسه رجب طيب أردوغان الذي اعتبر أنه «يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية».

 

وفي السياق ذاته قال وزير الثقافة والسياحة التركي السابق أرطغرل جوناي في تغريدة له على «تويتر» أمس: «أبلغت أردوغان أن تغيير نظام حكم دولة بضغط خارجي أمر ظالم وغير ممكن، ونصحته بعدم التورط في سورية، فأخبرني أن الأمر لن يستغرق أكثر من 6 أشهر، للأسف تجاوز الأمر 10 سنوات و6 أشهر، ويعمل أردوغان حالياً على إصلاح الوضع».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout