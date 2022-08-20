خاص tayyar.org: لا عودة للنازحين... وميقاتي غير مستعجل

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يؤكد مرجع لبناني متابع لقضية عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، كلام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي إتهم فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعرقلة عودة النازحين المأمولة، مثنيًا على مبادرة شرف الدين، الرامية إلى تحقيق العودة، ومساعيه المستمرة للغاية عينها، آخرها كان زيارته دمشق ولقائه مسؤولين فيها، للبحث معهم في السبل الآيلة لتحقيق العودة.

وفي الوقت عينه، يلفت المرجع إلى أن لا عودة ولا من يعودون، قبل إلتئام الحكومتين اللبنانية والسورية، أو على الأقل عقد لقاء وزاري موسع، تحديدًا للوزراء المعنيين بقضية النزوح، جازمًا أن عقد هذا اللقاء، غير متاحٍ راهنًا، بسبب رفض ميقاتي التواصل مع الجانب السوري، في ضوء وجود "فيتو" أميركي يمنع ذلك