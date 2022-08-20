المرابطون استنكرت الاجراءات الالمانية بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس‎‎

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استنكرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون الاجراءات الرسمية الألمانية بحق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، مشددين أن هذه الاجراءات تؤكد المؤكد أن الإدارة الألمانية تخصع للابتزاز اليهودي في تحميل الشعب الألماني سجل كافة الجرائم النازية في الحرب العالمية الثانية، مع التأكيد أن العصابات اليهودية، وما يسمونه بجيش الدفاع، قد فاق بممارساته وإجرامه ضد أهلنا الفلسطنيين كل مجرمي الحرب النازيين وغير النازيين، الذين سبقوه ليس في الحرب العالمية الثانية فقط، وإنما على امتداد التاريخ الإنساني.

يتطلع المرابطون بكل الفخر والاعتزاز والتقدير والاحترام، للمواقف السياسية الحازمة والصارمة، لكل القوى الوطنية الفلسطينية السياسية والمقاومة دون استثناء، في رفض الاجراءات الالمانية الغاشمة، وتشيد بلُحمة أهلنا الفلسطينيين دفاعاً عن السيد محمود عباس رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية.