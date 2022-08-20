استغرب رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، الحديث عن ان هناك ضغطا على مجلس دستوري باكمله، وقال: “ليتهم يسمون على من يتم الضغط لنفتح تحقيقا به”. وأضاف مشلب في حديث للـOTV: “اجزم ان احدا لم يمارس علي اي ضغط واي زميل لم يفاتحني بانه يتعرض لضغوطات”. واردف قائلا: ” كل من يتهمنا اليوم هو يبصّر ولا يملك اية معلومة الا اذا كانوا هم يدركون ان شيئا ما خطأ قاموا به وخائفون منه واقول لهؤلاء: خيطوا بغير هالمسلة”.

وردا على سؤال عن الاتهامات بأنه مقرب من العهد قال: “اجزم انه منذ تاريخ عملي القضائي وحتى اليوم لم يطلب مني الرئيس عون اي طلب ولم يوجه لي اي سؤال استيضاحا باي ملف”. وتابع: ” عندما انتخبت كان كل الفرقاء موافقين واكثرهم حماسة كانت القوات اللبنانية فغريب كيف انهم عندما اختلفوا بالسياسة مع فريق “بطّلت انا منيح””.

أما عن موعد صدور نتائج الطعون قال القاضي مشلب: “من هنا حتى ١٠ ايلول يفترض ان تبدأ تورد الطعون ويبقى مهلة شهر لتصدير القرارات والترجيحات ان تصدر منتصف ايلول”.