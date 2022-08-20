الرئيس عون يمنح الشاعرة باسمة بطولي وسام الارز تقديرا لمسيرتها الابداعية

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلا بالنائبة ندى بستاني، الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي وسام الارز من رتبة ضابط تقديرا لمسيرتها الإبداعية في الشعر والرسم.



وتم تقليدها الوسام على مسرح الحبشية في بلدتها غزير خلال ندوة أقامتها لمناسبة صدور مجموعتها الشعرية “شباكي الوجيع”، وصدور كتاب الدكتورة جنان بلوط بعنوان “جماليات التشكيل الفني في شعر باسمة بطولي”، أحياها التينور والمؤلف الموسيقي غبريال عبد النور بادئا بالنشيد الوطني ومقدما خلال الندوة أغنية “بتوجعني بيروت” إضافة الى كلمات لكل من الامين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين الشاعر الدكتور الياس زغيب، الشاعر والإعلامي حبيب يونس، الدكتورة الأديبة كلوديا أبي نادر، الشاعر والباحث سلمان زين الدين، والشاعر سعد الدين شلق.

أدارت اللقاء الإعلامية ريما صيرفي.