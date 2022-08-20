رعد: ماضون بالموقف الحرّ والأخلاقي الذي يجعلنا أسيادًا في التصرّف بما نمتلكه

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رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ "من حقّنا السّيادي أن نستثمر غازنا من أجل تحقيق الرفاه لشعبنا كي لا نحوّله إلى شعبٍ متسوّل ولدولتنا حتى لا تستجدي المساعدات والإغاثات التي تعطى بابتزاز".

وقال: "نحن ماضون بالموقف الحرّ والأخلاقي الذي يجعلنا أسيادًا في التصرّف بما نمتلكه في مياهنا وفي أرضنا من ثروات معدنية من غاز ونفط".

ولفت رعد إلى أن "من يرعى سياسات العدوّ يحاول أن يؤجّل ويراوغ، فيما العدو الصهيوني يُسوّف كعادته في التفاوض كما الآية التي شرحها لنا القرآن الكريم حين أُمِر بنو إسرائيل بذبح البقرة فخاضوا جولات من التفاوض قبل أن يذبحوها وما كادوا يفعلون".

وأضاف: "الآن يكرّرون نفس الطريقة والسّلوك ويساعدهم الأميركيون وربما يحاول الإسرائيليون أن يؤجّلوا قرارهم بالنسبة لما طلبه لبنان إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية".

وتابع: "هذا نوع من التسويف والمراوغة والتعطيل لحقوقنا في استثمارها".

وقال رعد: "أن يستثمر الإسرائيلي غازًا منهوبًا من فلسطين ليبيعه بأسعار مرتفعة لأوروبا التي تحتاج إلى غاز، ويعطّل علينا حقّنا في استثمار غازنا فهذا أمرٌ لن نقبل به وهذا إستحقاق سنواجهُهُ في الأيام المقبلة.

وفي موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، قال: "لكلّ فريق في لبنان أن يستخدم حقّه القانوني والدستوري في التصرف إزاء هذا الاستحقاق لكن وفق رؤيتنا لموازين القوى السياسية والنيابية والدستورية في هذا البلد ووفق تقديرنا للمصلحة نحن ندعو الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد من خلال الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق وإيصال رئيس جمهورية جديد إلى قصر بعبدا".

وختم رعد: "نحن من جهتنا نتوق إلى أن يبقى البلد جاهزًا لمواجهة الاستحقاقات المعادية التي تتهدّدُنا من عدوّ خارجيّ، والفراغ الدستوري يُضعف الموقف الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية لذلك نأمل أن تحدث ومضات رحمانية لدى الجميع وأن يحاولوا التوصّل إلى إنجاز هذا الاستحقاق في وقته".