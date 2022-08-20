حالة الطقس في اليومين المقبلين: حرارة مستقرة مع رطوبة عالية

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان، مع انخفاض الحرارة بقاعاً فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً ساحلا لكن مع رطوبة عالية مما يزيد الشعور بالحر.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٦ درجة.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: غربية ضعيفة وتنشط خصوصاً في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب، الحرارة تنخفض بقاعاً، وتتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا وبين ٢٠ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاثنين: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب الحرارة تنخفض بقاعاً، وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٨ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.