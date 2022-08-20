أوساط بعبدا: الرئيس عون لن يوقّع مرسوم رفع الدولار الجمركي!

A + A -

أشارت أوساط بعبدا وفق ما نقلت صحيفة البناء إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقّع مرسوم رفع الدولار الجمركي.

بدورها مصادر متابعة أوضحت لصحيفة اللواء أنّ الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر 26 الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية إقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود 12 الف او 13 الف ليرة وليس اكثر من ذلك.

وكانت قناة "المنار" ذكرت أنّ وزارة المالية لم تستقبل كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيما يخص الدولار الجمركي، لأنّها لمست أنّ الموضوع رمي عليها.