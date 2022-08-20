إلى مؤمر تأسيسي در.. "التاريخ يعيد نفسه"!

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نبهت مصادر "الثنائي الشيعي" من ان "حلول موعد الاول من تشرين الثاني، اي انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس من دون انجاز ذلك، يعني ان البلاد باتت اقرب من اي وقت مضى من مؤتمر تأسيسي تتم خلاله اعادة النظر بالنظام القائم خاصة اذا كنا لا نزال بكنف حكومة تصريف اعمال يشكك البعض بمدى دستورية استلامها صلاحيات الرئاسة الاولى".

واضافت المصادر في حديث لـ"الديار" "تبدو التعقيدات المحيطة بالملف اكثر من ان تعد وتحصى. اما الخارج الذي لطالما كانت له الكلمة الحاسمة فيه، فهو منشغل بملفات اكبر واكثر دسامة، ما يرجح دخولنا في نفق طويل يشبه الى حد كبير النفق الذي دخلناه مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، علما ان الخطورة اليوم تكمن بأن الفراغ يترافق مع تلاشي مظاهر ومقومات الدولة واقترابها من الذوبان تماما".