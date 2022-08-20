شرف الدين: سورية مستعدّة لاستقبال أكثر من 15 ألف نازح شهرياً

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في تصريح أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمحاولة تقويض النجاحات التي أحرزها وزير المهجرين بعد زيارته سورية بملف إعادة النازحين السوريين الى سورية، ولذلك يحاول ميقاتي سحب التكليف من يد شرف الدين بعدما كلف رسمياً في أحد الاجتماعات الحكومية بمتابعة الملف وزيارة سورية، مشيراً إلى أن «سورية مستعدّة لاستقبال أكثر من 15 ألف نازح شهرياً، بحسب المسؤولين السوريين، مع تقديمهم بعض الإعفاءات والتسهيلات والتقديمات»، ولفت إلى أن «قوى الغرب تستغل موضوع النازحين سياسياً».