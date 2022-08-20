عناوين الصحف ليوم السبت 20 آب 2022

الأخبار: تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل
نصرالله يحذّر من المماطلة: العين على كاريش والوقت يضيق
الديار: ٤٨ ساعة حاسمة حكومياً... ضغوط داخلية وفرنسية على ميقاتي
رئيس جديد قبل الأول من تشرين الثاني أو مؤتمر تأسيسي؟
القوى الحاكمة تتقاذف كرة «الدولار الجمركي»
نداء الوطن: الدولار الجمركي: حجب "التوقيع الثالث" عن تسعيرة الـ20 ألفاً
نصرالله يسخّف هواجس جنبلاط الإيرانية في الترسيم: "عقول صغيرة"!
البناء: أردوغان: أميركا تغذّي الإرهاب في سورية… وعلينا القيام بالمزيد من الخطوات مع الدولة السورية نصرالله: الهدوء والتصعيد يتوقفان على ما يحمله هوكشتاين سواء وقّع الاتفاق النووي أم لم يوقع الدولار الجمركيّ يثير معارضة سياسيّة وأسئلة حول دستوريّة القرار وتوقيع رئيس الجمهورية؟
اللواء: «الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!
التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة
النهار: تعطيل التأليف مجدداً وعاصفة حول الدولار الجمركي
الجمهورية: عون وميقاتي مكانك راوح
لماذا الهروب من الإستحقاق؟
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