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عناوين الصحف ليوم السبت 20 آب 2022

20
AUGUST
2022
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الأخبار: تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل
نصرالله يحذّر من المماطلة: العين على كاريش والوقت يضيق

 

 

الديار: ٤٨ ساعة حاسمة حكومياً... ضغوط داخلية وفرنسية على ميقاتي
رئيس جديد قبل الأول من تشرين الثاني أو مؤتمر تأسيسي؟
القوى الحاكمة تتقاذف كرة «الدولار الجمركي»

 

 


نداء الوطن: الدولار الجمركي: حجب "التوقيع الثالث" عن تسعيرة الـ20 ألفاً
نصرالله يسخّف هواجس جنبلاط الإيرانية في الترسيم: "عقول صغيرة"!

 

 

 

البناء: أردوغان: أميركا تغذّي الإرهاب في سورية… وعلينا القيام بالمزيد من الخطوات مع الدولة السورية نصرالله: الهدوء والتصعيد يتوقفان على ما يحمله هوكشتاين سواء وقّع الاتفاق النووي أم لم يوقع الدولار الجمركيّ يثير معارضة سياسيّة وأسئلة حول دستوريّة القرار وتوقيع رئيس الجمهورية؟

 

 

 

اللواء: «الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!
التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة

 

 

 

النهار: تعطيل التأليف مجدداً وعاصفة حول الدولار الجمركي

 

 

 

الجمهورية: عون وميقاتي مكانك راوح

لماذا الهروب من الإستحقاق؟

 

 

 

l'orient le jour: Les députés de la contestation s’apprêtent à aller de l’avant

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