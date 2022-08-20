عناوين الصحف ليوم السبت 20 آب 2022

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الأخبار: تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل

نصرالله يحذّر من المماطلة: العين على كاريش والوقت يضيق





الديار: ٤٨ ساعة حاسمة حكومياً... ضغوط داخلية وفرنسية على ميقاتي

رئيس جديد قبل الأول من تشرين الثاني أو مؤتمر تأسيسي؟

القوى الحاكمة تتقاذف كرة «الدولار الجمركي»



نداء الوطن: الدولار الجمركي: حجب "التوقيع الثالث" عن تسعيرة الـ20 ألفاً

نصرالله يسخّف هواجس جنبلاط الإيرانية في الترسيم: "عقول صغيرة"!

البناء: أردوغان: أميركا تغذّي الإرهاب في سورية… وعلينا القيام بالمزيد من الخطوات مع الدولة السورية نصرالله: الهدوء والتصعيد يتوقفان على ما يحمله هوكشتاين سواء وقّع الاتفاق النووي أم لم يوقع الدولار الجمركيّ يثير معارضة سياسيّة وأسئلة حول دستوريّة القرار وتوقيع رئيس الجمهورية؟

اللواء: «الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!

التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة

النهار: تعطيل التأليف مجدداً وعاصفة حول الدولار الجمركي

الجمهورية: عون وميقاتي مكانك راوح

لماذا الهروب من الإستحقاق؟

l'orient le jour: Les députés de la contestation s’apprêtent à aller de l’avant