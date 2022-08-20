أسرار الصحف ليوم السبت 20 آب 2022

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الأخبار: علم وخبر





توقيف شقيق عماد عثمان

أوقف شقيق المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وهو عنصر في المديرية العامة لأمن الدولة، على ذمة التحقيق بناءً على شبهات تحوم حول ارتباطه بملف فساد يخص المديرية، قبل أن يعود ويفرج عنه لاحقاً بعد تدخلات سياسية



«التغييريون» يبحثون عن رئيس

وجد نواب «قوى التغيير» الـ13 أن أفضل وسيلة لتوحيد وجهات نظرهم بعد التشتت الذي طاولهم أخيراً، هو الحوار واللقاء المباشر وطرح جميع النقاط الخلافية على النقاش، لذلك عقدوا أمس «خلوة» في مركز «حملة دفى» في بيروت، بدأت عند العاشرة صباحاً وامتدت لغاية الخامسة بعد الظهر. «الخلوة» التي خرج عنها بيان مشترك، أثمرت، بحسب معلومات «الأخبار»، عن البحث في عدد من النقاط الأساسية، أبرزها وضع خطة عمل برلمانية، وتحديد مواد «تشريعية» يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة أهمها ما له صلة بالأمور المعيشية بالنسبة إلى المواطن وتطوير الإدارة، بالإضافة إلى بحث توحيد الموقف من الملفات الاقتصادية والأهم الاستحقاق الرئاسي. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار»، أن النواب توافقوا على ما هو أبعد من معايير الشخص الجدير بأن يحظى بلقب «مرشح رئاسي» عن قوى التغيير، وصولاً إلى «الإطار العام». وأكدت المصادر أن النواب الـ13 في صدد إطلاق مبادرة قريباً لاختيار مرشح رئاسي، بعد تذليل بعض الأمور. وقال مصدر شارك في «الخلوة» لـ«الأخبار»، إن ما «نطلبه هو مرشح منفتح على الجميع وليس مرشح مواجهة، ونسعى لأن يكون مطابقاً لتوجهاتنا».



«صفقة المطران» على السكة

من المرتقب أن تدخل «صفقة» إنهاء ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها والنائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية، المطران موسى الحاج، حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، وفقاً لما تم التوصل إليه خلال جولة الاجتماعات المكثفة التي نشطت خلال اليومين الماضيين.

نائبة التغيير تطلب مخالفة القوانين

استناداً إلى قوانين الجامعة الأميركية في بيروت، طلبت إدارة الجامعة من نائبة «الثورة» نجاة عون صليبا تقديم استقالتها من منصبها (أستاذة الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حفظ الطبيعة) وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، بعد فوزها في الانتخابات النيابية الأخيرة. إلا أن صليبا التي أرسلت كتاب استقالتها للجامعة، عبرت خلال رسائل البريد الإلكتروني مع إدارة الجامعة عن استيائها، طالبة تغيير هذه السياسة والحصول على إعفاء خاص بها يتيح لها البقاء في هذا المنصب أو السماح لها بالعودة إلى مزاولة عملها في الجامعة بعد انتهاء الدورة البرلمانية لأن في ذلك مصلحة للجامعة، مؤكدة على تجربتها الناجحة فيها. وعلمت «الأخبار» أن طلب صليبا لاقى اعتراضاًَ واسعاً بين مسؤولين في إدارة الجامعة وزملائها الذين اعتبروا أنه «لا يحق لها أن تطلب استثناء لنفسها»، بخاصة أن هناك عدداً من الأساتذة طلبوا إبرام اتفاق مع الجامعة يضمن لهم العودة للعمل بسبب السفر لمدة محدودة لدواع مهنية (عروض عمل) في الخارج ورُفضت طلباتهم، وكانت صلبيا من الذين وقعوا على مثل هذه القرارات، مشيرين إلى أن ما تطلبه صليبا فيه تضارب مصالح ولا يمكن للجامعة أن تقبل به.

محبرة النيابة من جيوب المواطنين



طالب أحد الموظفين في النيابة العامة في سراي طرابلس أهالي الموقوفين بتأمين سعر الحبر للطابعة مقابل تخليص معاملات أولادهم، وذلك بعدما أبلغهم الموظف بأنّ حبر الطابعة قد جفّ. ولذلك، قام الأهالي بـ«لميّة» من بعضهم البعض بغية جمع 70 دولاراً أميركياً لتأمين قيمة الحبر!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن تسابق حزب القوات والنواب الـ 13 على إعلان ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لا يعبر عن حرص أيّ منهما على توفير فرص أفضل لوصوله الى الرئاسة لأن تحويله الى مرشح فريق يضعف الفرص ولا يقوّيها.





كواليس

يقول مرجع دبلوماسي مخضرم إن أفضل الطرق لمعرفة حقيقة الموقف الأميركيّ من الملفات الحساسة في المنطقة هو بمتابعة التعليقات الإسرائيلية على هذه الملفات. ويخلص إلى ان جدية المرحلة التي بلغها مسار التفاوض حول الملف النوويّ الإيراني ينطبق عليها هذا المبدأ.





اللواء: أسرار

همس

رفض مسؤول حكومي كبير محاولة لتهريب التشكيلات الدبلوماسية في الوقت المتحرك مع استئناف البحث بالملف الحكومي.



غمز

حدّد وزير ونائب سابق ناشط على خط الاتصالات الحكومية 72 ساعة لتبيان الخيط الأبيض من الأسود في ما خص الوضع الحكومي.



لغز

بحث «الثنائي» في آلية تنسيق بين وزرائه، بعد ما حصل في الاجتماع الوزاري الأخير، وما نجم عنه لجهة الدولار الجمركي!

نداء الوطن: خفايا

تردد أن شخصية سياسية محورية تنظر بإيجابية إلى مقاربة النواب الموارنة والمسيحيين المستقلين للإستحقاق الرئاسي وتعتبر أنهم يتصرفون بمسؤولية وإن كان بعضهم يعتبر نفسه مرشحاً طبيعياً إلا أنه لا يعتبر أنه وحده المرشح.

تقول مصادر مطلعة أن توقيف عبدالله ياسر السبعاوي حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين حصل في مقابل تجديد تزويد لبنان بالفيول العراقي.