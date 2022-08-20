الديار: هل من جديد حكوميٍ؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في الملف الحكومي الذي تحرك في الايام القليلة الماضية بعيد زيارة رئيس الحكومة المكلف الى بعبدا وذلك بعد جمود وتدهور طبع علاقته برئيس الجمهورية في الأشهر الماضية، قالت مصادر مطلعة على الحراك المستجد ل»الديار» ان لا جديد حكوميا محسوما، لافتة الى ان «الاتصالات مستمرة للتوافق على البديلين للوزيرين المقترح تبديلهما، كما ان هناك تشاورا لاسيما حول طبيعة التركيبة الحكومية والمهام المطلوبة منها». واذ اكدت المصادر ان التشاور مستمر بين الرئيسين، رجحت ان تتبلور الامور سلبا او ايجابا خلال اليومين المقبلين.