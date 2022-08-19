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3 طرق لإرضاء وتمكين العملاء بما لا يؤثر على العمل.. ما هي؟

19
AUGUST
2022
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يقوم نجاح أي شركة في أي مجال بشكل أساسي على العملاء، لذلك تركز الشركات الكبرى على إرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم بكافة الطرق، وهو الهدف الذي يجب أن تسعى نحوه الشركات الناشئة أيضاً، فعندما يشعر العملاء بالرضا عند التعامل مع إحدى الشركات، فمن المؤكد أنهم سيكررون تجربة التعامل معها، وسيرشحونها لمن حولهم أيضاً.

ورغم ذلك هناك خيط رفيع يجب الحفاظ عليه لضمان تمكين العملاء، دون أن يؤثر ذلك سلباً على النشاط التجاري.

1- تحسين الخدمات بناءً على احتياجات العملاء

- تتغير احتياجات العملاء بمرور الوقت، ويحدث هذا بشكل خاص في هذا العصر الذي أصبحت فيه التكنولوجيا تغير بسرعة كبيرة طريقة تفاعل الأشخاص مع العالم من حولهم.

- من الممكن أن يجد رائد الأعمال نفسه يجذب مجموعة جديدة من العملاء خلال توسع عمله التجاري، ومن ثم يحتاج إلى تلبية احتياجات هؤلاء العملاء.

- استعداد رائد الأعمال لتحسين الخدمات التي يقدمها بناءً على احتياجات العملاء المتغيرة، سوف يساعد بشكل كبير في نيل رضا العملاء، ودفعهم للتعامل مع الشركة مرة أخرى، بعدما ساعدتهم على تحقيق أهدافهم بشكل أفضل.

2- توفير خيارات الخدمة الذاتية قدر الإمكان

- يتعامل العملاء مع الشركات لسبب ما، فهم ببساطة يحتاجون إلى المساعدة، لكن في الوقت نفسه لا يرغب الكثير من العملاء في التخلي عن شعورهم بالاستقلالية تماماً، لذلك تحظى خيارات الخدمة الذاتية في متاجر البقالة ومتاجر البيع بالتجزئة الأخرى بشعبية كبيرة، لأنها تُشعر العملاء بقدر كبير من التحكم والاستقلالية، ولأن العملاء يرغبون عادة في فعل الأشياء بأنفسهم.

- من المهم أن توفر الشركات فرصة للعملاء للشعور بأن بإمكانهم التحكم في الأمور بأنفسهم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال أشياء مثل السماح للعملاء بحجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة دون الاضطرار لإجراء مكالمة هاتفية، أو توفير إجابات على الأسئلة الشائعة عبر الموقع الإلكتروني، فعندما يشعر العملاء أن بإمكانهم الحصول على إجابات على أسئلتهم دون الحاجة للتواصل مع موظفي الشركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، فسوف يتكون لديهم انطباع أفضل عن الشركة.

3- تقبل آراء العملاء

- يمكن أن تكون تعليقات العملاء السلبية مخيفة بالنسبة لكثير من رواد الأعمال، لكن سواء أعجب ذلك رواد الأعمال أم لا، فالعملاء يشعرون بالتمكين بشكل كبير عندما تكون لديهم الفرصة لترك تعليقاتهم وآرائهم الخاصة بمنتجات وخدمات الشركة التي يتعاملون معها.

- في حالة حدوث ذلك فأفضل شيء يمكن فعله هو التواصل مع العملاء مباشرة لسؤالهم عن تجربتهم مع منتجات الشركة، بما في ذلك السلبيات والإيجابيات، فهذا يعطي انطباعاً للعملاء بأن الشركة تهتم بآرائهم، وتأخذها على محمل الجد، وأنها مهتمة كثيراً بتحسين خدماتها، وحينها سيشعرون بأنهم يشاركون في تطوير الشركة.

وفي النهاية فإن تقديم تجربة رائعة للعملاء هو العامل الأساسي لبقاء أي شركة في السوق، وذلك بغض النظر عن نوع الخدمات التي توفرها، فعندما يشعر العملاء بالقوة والتمكين أثناء تعاملهم مع الشركة، سوف يزيد شعورهم بالرضا من ناحية، وتتمكن الشركة من زيادة معدل الاحتفاظ بهم من ناحية أخرى، فتمكين العملاء عملية مربحة للجميع.

المصدر : argaam

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