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التعليق الأول لعائلة قريب صدام حسين المعتقل!

19
AUGUST
2022
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علّق سعد السبعاوي، إبن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على حادثة اعتقال ابن شقيقه عبدالله سبعاوي (حفيد سبعاوي شقيق صدام حسين) في لبنان.

وقال السبعاوي: "عبدالله غادر العراق إلى اليمن وكان يدرس بجامعة صنعاء ثم اتجه إلى لبنان عام 2018 وكان يراجع الأمن العام بشكل مستمر".

ورفض السبعاوي في تصريح له عبر الـ "عربية الحدث" "الاتهامات الموجهة لـ "عبد الله سبعاوي"، مضيفاً، "لا يمكننا دخول العراق بعد إسقاط جنسيتنا منذ أكثر من 20 عامًا".

وقال: "هناك مجموعة مستشارين في لبنان سيتولون الدفاع عن "عبد الله" ولدينا ثقة كبيرة في القضاء اللبناني".

وأردف، "شقيقي "ياسر" معتقل لدى الأمن اللبناني منذ 17 عامًا وهذه التهمة أصبحت ملصقة لكل أفراد عائلة صدام حسين".

وأوقف الأمن العام اللبناني عبدالله السبعاوي منذ أيام بعد أن تسلمه من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد توقيف دام منذ 13 حزيران الماضي.

وفي وقت سابق أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن "المديرية تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي (عبد الله ياسر سبعاوي الحسن)".

وأوضح في حديث الى "العراقية الإخبارية"، أنه "تم توقيفه بسبب اتهامه القيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".

وتابع، "نحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لاسيما ودولة شقيقة مثل العراق".

واستكمل، "نحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب ومع تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".

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