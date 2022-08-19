"من يحاسب وزير العدل".. بيان عن المكتب الاعلامي للوزير هنري خوري

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري خوري بيان توضيحاً لما ورد في "وكالة الأنباء المركزية" من مغالطات قانونية ضمن مقال "من يحاسب وزير العدل"، وجاء فيه: "ورد في المقال أن اللجان النيابية تنكب على دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب أو من الحكومة والمرفوعة الى رئاسة المجلس والمحالة اليها، اي ان اختصاص اللجان هو درس الاقتراحات والمشاريع المحالة اليها من رئيس المجلس كل بحسب اختصاصها ونصت عليه المادة /34/ من النظام الداخلي للمجلس، الامر الذي يعني ان اختصاص اللجان ينحصر بالمشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان، والتي تحال اليها حصراً بواسطة رئيس المجلس. وبالتالي، إن أي عمل لهذه اللجان خارج ما هو محال إليها من قبل رئيس المجلس يعتبر غير قانوني.

بالنسبة الى دعوة وزير العدل ، فإنه وبحسب نص المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس النيابي يجب على رئيس اللجنة ابلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الأقل على أن يرفق كتاب الدعوة ببيان الأعمال التي سيجرى بحثها، الأمر الذي لم يحصل. طبعاً كل ذلك، شرط أن يكون الموضوع والأعمال المراد مناقشتها مع الوزير محالة الى اللجنة، وفقا للاصول من قبل رئيس المجلس النيابي.

وبالعودة إلى المسألة الراهنة، لم يتبين مما تم تداوله في الاعلام أن دعوة وزير العدل هي لمناقشته باقتراح قانون أو بمشروع قانون أو حتى بقضية محالة إلى لجنة الادارة والعدل من قبل رئيس المجلس النيابي، إذ طوراً يتم الحديث عن أن الموضوع يتناول تشكيلات قضائية، الامر الذي يخرج بالطبع عن اختصاص وصلاحية لجنة الادارة والعدل، وطورا ان الموضوع يتناول مناقصة السوق الحرة التي جرى ايصالها من قبل مجلس شورى الدولة، وطورا آخر ان الموضوع يتناول المال العام.

وهذه الأمور كلها لا تدخل ضمن مشاريع او اقراحات القوانين، وليست محالة الى اللجنة بشكل اصولي وقانوني لكي تتناقش بها وتطلب الاستماع الى الوزير بخصوصها.

اما بالنسبة الى ما اشار اليه رئيس اللجنة ، أن لجنة الادارة والعدل كانت دائما تعمل على معالجة اي موضوع يستدعي تدخلها حتى التوصل الى نتيجة له، فإن ما كانت تقوم به اللجنة هو امر يجافي احكام النظام الداخلي للمجلس، علما ان النظام الداخلي للمجلس لحظ اصولا خاصة لممارسة الرقابة البرلمانية، فاقتضى التصويب".