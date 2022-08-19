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ترقّب للنووي وانتظار لهوكشتاين.

إنها خلاصة المشهد الداخلي اللبناني، باستحقاقاته المعلَّقة على التطورات المرتبطة بالخارج، حيث يسود الغموض الشديد المسارين الحكومي والرئاسي، في انتظار تطورات تؤثر في التشكيل، وتدفع بالمسار الرئاسي نحو الوضوح.

فلا تشكيل الحكومة أحرز تقدماً معلناً، على رغم كلام رئيس الحكومة المكلف من بعبدا عن تقارب كبير، ولا الركود الرئاسي تحرك، في ضوء غياب المرشحين الذين يجاهرون بترشيحاتهم وبرامجهم السياسية، على أمل نيل تأييد الكتل النيابية الممثلة للمسيحيين كممر إلزامي، ثم دعم الكتل الممثلة لسائر الطوائف والمذاهب، تعبيراً عن التفاف وطني مطلوب حول شخص الرئيس الجديد.

واليوم، حرُص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الفصل بين مساري المفاوضات النووية الإيرانية-الأميركية وترسيم الحدود البحرية الجنوبية، نافياً أي علاقة بين حقل كاريش والملف النووي الإيراني، فسواء وُقِّع الاتفاق النووي أم لم يوقع، إذا قُدِّم إلى الدولة اللبنانية ما تطالب به، فنحن ذاهبون إلى الهدوء.

وعلى خط آخر، تبقى الأزمة الاقتصادية والمالية بتداعيتها المعيشية محور النقاش الداخلي، وعنوانها في هذه المرحلة رفع سعر الدولار الجمركي، وما يكون أن يكون له من تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً إذا طُبِّق على جري العادة، بشكل عشوائي، بعيداً عن أي دراسة علمية، أو تدرُّج مطلوب، حتى لا يؤدي إلى مزيد من الضرر والأذى، في حق عموم الناس.