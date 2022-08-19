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ألقت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني القبض على شخص من ضمن عصابة سرقة كانت تقوم بالاعتداء على أملاك المواطنين في بلدة سحمر والجوار، وبعد عملية رصد ومتابعة استطاع عناصر المخابرات إلقاء القبض على "ف.ق" سوري الجنسية.



وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه "قام بعدد من عمليات السرقة، والتكسير والتخريب لبعض المنشآت من بينها الملعب البلدي في سحمر، حيث تمت سرقة معدات من المقهى التابع للملعب، والتكسير والتخريب والعبث بمحتوياته، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة باقي أفراد العصابة، حيث سيتم إيداعهم للقضاء المختص".